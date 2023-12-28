В районе Курил произошло землетрясение магнитудой 6,5
28 декабря 202312:51
Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в районе Курильских островов. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки произошли в 9:15 UTC (12:15 мск). Эпицентр землетрясения находился в 107 километрах юго-восточнее города Курильска. Очаг располагался на глубине 13 километров.
Данных о возможных жертвах и разрушениях не приводится.
Ранее землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Кемеровской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru