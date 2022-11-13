В аэропорту Парижа умер иранец, которого сыграл Том Хэнкс

Мужчина вернулся в аэропорт несколько недель назад, и 12 ноября скончался по естественным причинам. Кроме того, беженец имел при себе несколько тысяч евро, а большую часть гонорара за фильм успел потратить.

В ноябре 1988 года Нассери начал жить в аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль около Парижа. Перед этим он посетил Лондон, Берлин и Амстердам, пытаясь найти свою мать. До того как мужчина прибыл во Францию, его высылали из всех посещенных стран, потому что он не мог корректным образом оформить документы. В 1999 году власти Франции предоставили иранцу статус беженца и право оставаться в стране, но он не сразу покинул воздушную гавань. По словам его адвоката Кристиана Бурге, мужчина просто боялся это делать.

По мотивам истории режиссер Стивен Спилберг снял фильм «Терминал» c Томом Хэнксом в главной роли. Картина вышла на экраны в 2004 году.

Ранее Том Хэнкс заявил, что снялся в большом количестве фильмов, но хорошими считает только некоторые из них, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

