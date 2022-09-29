Актер Том Хэнкс выпустит первый роман в 2023 году

Известный американский актер Том Хэнкс выпустит свой первый роман, сообщает People.

Том Хэнкс на спор ограбил магазин

Это произойдет в 2023 году. Книга будет называться The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece («Создавая очередной крупный киношедевр»). В продажу она поступит 9 мая 2023 года.

Действие романа будет проходить в США в разные отрезки времени: послевоенный 1947 год, 1970-й, а также в настоящее время.

Ранее Хэнкс заявил, что снялся в большом количестве фильмов, но хорошими считает только некоторые из них, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Dick Thomas Johnson//commons.wikimedia.org
ТЕГИ:КнигаАктеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры