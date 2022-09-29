Актер Том Хэнкс выпустит первый роман в 2023 году
Известный американский актер Том Хэнкс выпустит свой первый роман, сообщает People.
Это произойдет в 2023 году. Книга будет называться The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece («Создавая очередной крупный киношедевр»). В продажу она поступит 9 мая 2023 года.
Действие романа будет проходить в США в разные отрезки времени: послевоенный 1947 год, 1970-й, а также в настоящее время.
Ранее Хэнкс заявил, что снялся в большом количестве фильмов, но хорошими считает только некоторые из них, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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