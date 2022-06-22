В аэропорту Майами загорелся самолет с пассажирами

По данным агентства, самолет, на борту которого находились 126 пассажиров, прилетел из американского Санта-Доминго. Борт загорелся после приземления. Огонь вспыхнул из-за разрушения шасси при посадке.

В результате инцидента трое пассажиров госпитализированы, остальным помощь не понадобилась.

Напомним, в Сочи никто из пассажиров не пострадал при посадке самолета, у которого загорелось шасси.

