В аэропорту Майами загорелся самолет с пассажирами

Авиалайнер загорелся в аэропорту Майами (США), сообщает Associated Press.

Самолет Москва-Махачкала вернется в Шереметьево из-за проблем с шасси

По данным агентства, самолет, на борту которого находились 126 пассажиров, прилетел из американского Санта-Доминго. Борт загорелся после приземления. Огонь вспыхнул из-за разрушения шасси при посадке.

В результате инцидента трое пассажиров госпитализированы, остальным помощь не понадобилась.

Напомним, в Сочи никто из пассажиров не пострадал при посадке самолета, у которого загорелось шасси.

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ФОТО: flickr.com // Ioanna Finve
ТЕГИ:АвиацияСамолетыСША
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