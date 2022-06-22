В аэропорту Майами загорелся самолет с пассажирами
22 июня 202203:03
Авиалайнер загорелся в аэропорту Майами (США), сообщает Associated Press.
По данным агентства, самолет, на борту которого находились 126 пассажиров, прилетел из американского Санта-Доминго. Борт загорелся после приземления. Огонь вспыхнул из-за разрушения шасси при посадке.
В результате инцидента трое пассажиров госпитализированы, остальным помощь не понадобилась.
Напомним, в Сочи никто из пассажиров не пострадал при посадке самолета, у которого загорелось шасси.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru