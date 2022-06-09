При посадке самолета с загоревшимся шасси в Сочи никто не пострадал

В Сочи никто из пассажиров не пострадал при посадке самолета, у которого загорелось шасси. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу сочинского аэропорта.

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В аэропорту отметили, что службы аэропорта сработали оперативно в тушении возгорания, пассажиры были успешно высажены из самолета.

По предварительным данным, ЧП произошло с пассажирским лайнером Boeing 737, принадлежащим компании Nordwind. Самолет следовал из Казани. На борту находился 191 пассажир.

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Фото: facebook.com/Сочи (аэропорт)
ТЕГИ:Сочи
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