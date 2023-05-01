В аэропорту Кишинева задержали вице-председателя партии «Шор»
Вице-председатель молдавской оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер задержана в аэропорту Кишинева. Об этом сообщила в соцсетях прокуратура Молдавии.
По данным ведомства, Таубер, подозреваемая в нарушениях правил финансирования партии, пыталась вылететь в Израиль. Отмечается, что политик проигнорировала запрет на выезд из населенного пункта, в котором она проживает.
«Задержание было произведено на основании распоряжения прокурора и нарушения обвиняемой условий примененной к ней меры пресечения», — заявили в прокуратуре.
Сама Таубер в соцсетях указала на политический характер задержания, отметив, что власти хотят ее арестовать за критику и продолжение «борьбы за граждан». По словам оппозиционного политика, она планировала уехать ради «визита к врачу».
Ранее против Марины Таубер выдвинули обвинения по уголовным делам о фальсификации отчета о финансовом управлении партией «Шор» и финансировании объединения организованной криминальной группой. Парламентария направили в СИЗО, позже перевели под домашний арест, однако в феврале с Таубер сняли ограничения на передвижение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru