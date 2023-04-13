В Молдавии лидера партии «Шор» приговорили к 15 годам тюрьмы за кражу денег

Президент Молдавии Майя Санду в своих соцсетях заявила, что судьи Апелляционной палаты приняли решение отправить за решётку лидера молдавской оппозиционной партии «Шор» Илана Шора.

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По её словам, «за кражу миллиарда» политика заочно приговорили к 15 годам лишения свободы и конфискации активов.

Ранее Санду, по результатам опроса Intellect group, стала лидером антирейтинга политиков Молдавии, второе место в списке занял Илан Шор, третье - экс-президент Игорь Додон, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:КражаУголовное НаказаниеМолдавия

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