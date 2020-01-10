В Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота

В попытке госпереворота в Абхазии принимали участие граждане Украины. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявили в администрации президента. Там подчеркнули, что эти граждане Украины выдавали себя за представителей Донецкой народной республики. Сейчас власти выясняют обстоятельства их пребывания на территории Абхазии.

Накануне, 9 января, в здание администрации президента Абхазии ворвались протестующие, требовавшие отставки главы республики Рауля Хаджимбы. В администрации эти события назвали попыткой госпереворота.