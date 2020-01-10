В Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота
В попытке госпереворота в Абхазии принимали участие граждане Украины. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявили в администрации президента. Там подчеркнули, что эти граждане Украины выдавали себя за представителей Донецкой народной республики. Сейчас власти выясняют обстоятельства их пребывания на территории Абхазии.
Накануне, 9 января, в здание администрации президента Абхазии ворвались протестующие, требовавшие отставки главы республики Рауля Хаджимбы. В администрации эти события назвали попыткой госпереворота.
Между тем, на фоне происходящих событий парламент Абхазии принял проект постановления, в котором депутаты обратились к президенту страны Раулю Хаджимбе с предложением об отставке для стабилизации ситуации в государстве. Однако президент отказался покидать свой пост.
Комментируя события в Сухуме, абхазский политолог, общественный деятель Инал Хашиг в эфире НСН рассказал, что в Абхазии общество потеряло доверие к своей политической элите.
Тем временем в МИД России заявили, что Москва расценивает происходящее в Абхазии как внутреннее дело республики. Во внешнеполитическом ведомстве призвали стороны решить конфликт путем мирного диалога
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