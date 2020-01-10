В Абхазии демонстранты захватили оружие
В столице Абхазии Сухуме демонстранты взломали оружейную комнату в здании президентской администрации, сообщает РИА Новости.
Местные силовики отмечают, что протестующие раздобыли некоторое количество единиц оружия. Также они пообещали сделать все возможное для зачистки здания.
Беспорядки в Абхазии вспыхнули накануне. Протестующие заблокировали здания президентской и республиканской администрации. Президент Абхазии Рауль Хаджимба не исключил возможности введения режима чрезвычайной ситуации.
Тем временем в МИД России заявили, что Москва расценивает происходящее в Абхазии как внутреннее дело республики. Во внешнеполитическом ведомстве призвали стороны решить конфликт путем мирного диалога, отмечает RT.
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