В Абхазии прокомментировали протесты в Грузии

Дипломат назвал агрессивным поведением протестующих перекрытие улиц и использование коктейлей Молотова против силовиков.

Он также отметил, что действия протестующих указывают на то, что те хорошо проинструктированы Госдепом и подразделениями американского посольства в грузинской столице.

Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в разговоре с НСН заявил, что грузинской молодежи внушили, якобы «коварные власти» хотят свернуть путь страны с европейского на пророссийский.

