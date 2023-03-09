В Абхазии прокомментировали протесты в Грузии

Протесты в Грузии являются очередной попыткой свергнуть власть в постсоветской стране, заявил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.

Зеленский прокомментировал протесты в Грузии

Дипломат назвал агрессивным поведением протестующих перекрытие улиц и использование коктейлей Молотова против силовиков.

Он также отметил, что действия протестующих указывают на то, что те хорошо проинструктированы Госдепом и подразделениями американского посольства в грузинской столице.

Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в разговоре с НСН заявил, что грузинской молодежи внушили, якобы «коварные власти» хотят свернуть путь страны с европейского на пророссийский.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыАбхазияТбилисиГрузия
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