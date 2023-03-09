В Абхазии прокомментировали протесты в Грузии
Протесты в Грузии являются очередной попыткой свергнуть власть в постсоветской стране, заявил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.
Дипломат назвал агрессивным поведением протестующих перекрытие улиц и использование коктейлей Молотова против силовиков.
Он также отметил, что действия протестующих указывают на то, что те хорошо проинструктированы Госдепом и подразделениями американского посольства в грузинской столице.
Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в разговоре с НСН заявил, что грузинской молодежи внушили, якобы «коварные власти» хотят свернуть путь страны с европейского на пророссийский.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru