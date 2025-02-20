СМИ: Ванга предсказывала господство России в 2025 году

Болгарская ясновидящая Ванга предсказала, что Россия будет не только выживать, но и доминировать в мире в 2025 году. Об этом пишет британская газета Metro.

Согласно пророчеству, Владимир Путин станет «властелином мира» в этом году.

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Ранее западные СМИ, в том числе британский тоблоид Daily Mail, сообщали о других предсказаниях Ванги, включая пророчество о «смертельной войне» в 2025 году.

Ванга, родившаяся 31 января 1911 года в Струмице (современная Республика Северная Македония), потеряла зрение в возрасте 12 лет. Ей приписывали якобы дар предвидения. Ее биография остается загадочной, а пророчества охватывают события до 5079 года, когда, по ее словам, должен наступить конец света, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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