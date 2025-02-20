СМИ: Ванга предсказывала господство России в 2025 году
Болгарская ясновидящая Ванга предсказала, что Россия будет не только выживать, но и доминировать в мире в 2025 году. Об этом пишет британская газета Metro.
Согласно пророчеству, Владимир Путин станет «властелином мира» в этом году.
Ранее западные СМИ, в том числе британский тоблоид Daily Mail, сообщали о других предсказаниях Ванги, включая пророчество о «смертельной войне» в 2025 году.
Ванга, родившаяся 31 января 1911 года в Струмице (современная Республика Северная Македония), потеряла зрение в возрасте 12 лет. Ей приписывали якобы дар предвидения. Ее биография остается загадочной, а пророчества охватывают события до 5079 года, когда, по ее словам, должен наступить конец света, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уолц: Трамп разочарован Зеленским из-за отказа от компенсации США за помощь
- СМИ: Ванга предсказывала господство России в 2025 году
- В США опровергли отсутствие консультаций с Европой по Украине
- Рост спроса на отели и апарт-отели в России продолжится
- СМИ: США прекратили продажу оружия Украине
- Маск предложил свести МКС с орбиты и отправиться на Марс
- Губернатор Самарской области Федорищев опроверг слухи о своей смерти
- «Я нормальный гражданин России»: Певцов отреагировал на заочный приговор Украины
- Маск: Зеленский должен провести выборы или станет диктатором
- Из-за падения беспилотника загорелась электроподстанция в Краснодарском крае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru