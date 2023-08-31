В 2023 году число DDoS-атак в ОАЭ выросло на 68% из-за миграции бизнеса из РФ

По информации компании, финансовая сфера стала самой атакуемой отраслью с долей 26% от общего числа инцидентов. Следом по популярности у хакеров идут телекоммуникационные предприятия с долей 18%. Тройку лидеров по DDoS-атакам замкнула сфера онлайн-ритейла (14% от общего числа атак).

Эксперты связывают всплеск DDoS-атак в Эмиратах с общим ростом деловой активности, а также с массовой миграцией бизнеса из России в ОАЭ.

Ранее в Telegram-канале хакерской группы Beregini появилась информация о нехватке свободных мест на кладбищах Украины, передает «Радиоточка НСН».

