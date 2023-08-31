В 2023 году число DDoS-атак в ОАЭ выросло на 68% из-за миграции бизнеса из РФ

За шесть месяцев этого года из-за миграции российского бизнеса число DDoS-атак в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) выросло на 68% по сравнению с показателями 2022 года, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании StormWall, специализирующейся на отражении DDoS-атак.

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По информации компании, финансовая сфера стала самой атакуемой отраслью с долей 26% от общего числа инцидентов. Следом по популярности у хакеров идут телекоммуникационные предприятия с долей 18%. Тройку лидеров по DDoS-атакам замкнула сфера онлайн-ритейла (14% от общего числа атак).

Эксперты связывают всплеск DDoS-атак в Эмиратах с общим ростом деловой активности, а также с массовой миграцией бизнеса из России в ОАЭ.

Ранее в Telegram-канале хакерской группы Beregini появилась информация о нехватке свободных мест на кладбищах Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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