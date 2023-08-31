В 2023 году число DDoS-атак в ОАЭ выросло на 68% из-за миграции бизнеса из РФ
За шесть месяцев этого года из-за миграции российского бизнеса число DDoS-атак в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) выросло на 68% по сравнению с показателями 2022 года, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании StormWall, специализирующейся на отражении DDoS-атак.
По информации компании, финансовая сфера стала самой атакуемой отраслью с долей 26% от общего числа инцидентов. Следом по популярности у хакеров идут телекоммуникационные предприятия с долей 18%. Тройку лидеров по DDoS-атакам замкнула сфера онлайн-ритейла (14% от общего числа атак).
Эксперты связывают всплеск DDoS-атак в Эмиратах с общим ростом деловой активности, а также с массовой миграцией бизнеса из России в ОАЭ.
Ранее в Telegram-канале хакерской группы Beregini появилась информация о нехватке свободных мест на кладбищах Украины, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский заявил, что украинское оружие поразило цель на расстоянии 700 км
- Во французских школах запретили носить мусульманскую одежду
- Депутат Семигин призвал создать миграционную службу и реестр этнических анклавов
- Моди: Индия высадит пилотируемый экипаж на Луну
- Путин выразил соболезнования президенту ЮАР Рамафосе
- Певица Zivert уволила своего концертного директора
- ВВС США и Южной Кореи провели учения с использованием боевых снарядов
- В Вологде пенсионерка отдала мошенникам почти семь миллионов рублей
- В 2023 году число DDoS-атак в ОАЭ выросло на 68% из-за миграции бизнеса из РФ
- Защитник «Динамо» Саба Сазонов перешел в «Торино»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru