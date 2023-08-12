СМИ: Российские и китайские хакеры взломали систему МИД Британии

Хакеры из России и Китая в 2021 году якобы получили доступ ко внутренней системе британского МИД, однако правительство королевства скрыло этот факт. Об этом сообщает британское издание i, ссылаясь на источник в Центре правительственной связи.

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По данным газеты, в результате взлома РФ и КНР якобы получили копии переписки по электронной почте, внутреннюю коммуникацию между сотрудниками МИД и встречи через программу Teams. Предположительно, хакеры взломали систему из-за одного из сотрудников МИД, открывшего зараженное электронное письмо.

Как отметили в службе радиоэлектронной разведки Британии, кибератака не затронула секретную информацию. В то же время в ведомстве допустили, что хакеры могли получить доступ к переписке послов или дипломатов за рубежом.

«Это было очень стыдно и вызвало большую шумиху в правительстве, потому что они не знали, признавать это или нет. Это мог быть огромный объем информации», — подчеркнули в спецслужбе.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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