СМИ: Российские и китайские хакеры взломали систему МИД Британии
Хакеры из России и Китая в 2021 году якобы получили доступ ко внутренней системе британского МИД, однако правительство королевства скрыло этот факт. Об этом сообщает британское издание i, ссылаясь на источник в Центре правительственной связи.
По данным газеты, в результате взлома РФ и КНР якобы получили копии переписки по электронной почте, внутреннюю коммуникацию между сотрудниками МИД и встречи через программу Teams. Предположительно, хакеры взломали систему из-за одного из сотрудников МИД, открывшего зараженное электронное письмо.
Как отметили в службе радиоэлектронной разведки Британии, кибератака не затронула секретную информацию. В то же время в ведомстве допустили, что хакеры могли получить доступ к переписке послов или дипломатов за рубежом.
«Это было очень стыдно и вызвало большую шумиху в правительстве, потому что они не знали, признавать это или нет. Это мог быть огромный объем информации», — подчеркнули в спецслужбе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru