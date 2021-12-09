В 2021 году в мире были убиты 77 журналистов

Также жизни журналистов не защищены в Пакистане (семь погибших за год), Индии (6), на Филиппинах (4), в Йемене (4) и Демократической Республике Конго (3).

В 2020, по данным НКО, погибли 88 журналистов, а за 10 лет - 1 150. Также с марта прошлого года в мире скончались после заражения COVID-19 1 900 работников прессы.

Press Emblem Campaign была создана в 2004 году, организация обладает консультативным статусом при ООН. При сборе информации она учитывает все убийства журналистов, в том числе не связанные с профессиональной деятельностью.

Ранее в России журналистское сообщество разделилось во мнении относительно присуждения главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову Нобелевской премии мира.



