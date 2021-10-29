«Бог наказал»: Главред «МК» о погибшем свидетеле по делу Холодова

Самоубийство генерала Анатолия Белянина, проходившего в качестве свидетеля по резонансному делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова, стало своего рода наказанием за соучастие в этом преступлении, отметил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Ранее тело генерала-майора Воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Анатолия Белянина было найдено в его доме в подмосковной Ивантеевке. По данным СМИ, последние годы жизни он страдал воспалением поджелудочной железы, что могло стать причиной суицида.

«Связь между его самоубийством и делом Холодова только одна: Бог наказал. Белянина я, если честно, не помню. Он был одним из участников. Одни делали взрывчатку, другие подкладывали, третьи передавали, четвертые – давали команду. Они там были все повязаны. Руководителей я помню, а это – мелочевка. Сделали свое дело – если он по делу проходил, и всё», - рассказал Гусев.

Военный корреспондент Холодов погиб в редакции газеты «Московский Комсомолец» при взрыве самодельной бомбы, находившейся в портфеле для документов, 17 октября 1994 года. Его убийство осталось нераскрытым. Все обвиняемые по этому делу были оправданы и освобождены из-под стражи. По версии следствия, заказчиками преступления могли быть представители ФСБ и армии, недовольные антикоррупционными расследованиями Холодова. Журналисту было 27 лет.

