Южная Корея впервые стала участником киберучений НАТО
Южная Корея впервые стала участником проводимых НАТО международных учений по киберобороне Cyber Coalition 2023. Об этом сообщило министерство обороны республики.
Ежегодные мероприятия, направленные на укрепление способности союзников противостоять угрозам в киберпространстве, пройдут в Эстонии 27 ноября-1 декабря. В учениях участвуют 35 членов и партнеров НАТО и Евросоюз.
Южная Корея в этом году принимает непосредственное участие в Cyber Coalition. Трое военных отправились в Эстонию от южнокорейского командования киберопераций, еще восемь человек участвуют в тренировках виртуально.
Южная Корея и НАТО наращивают сотрудничество согласно принятой в июле «Программе индивидуального партнерства». Стороны взаимодействуют в 11 областях, в том числе киберобороне, борьбе с терроризмом, разоружении.
Ранее в Южную Корею прибыл атомный авианосец США USS Carl Vinson, напоминает телеканал «360». Визит связан с «нарастающими ядерными и ракетными угрозами» со стороны КНДР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru