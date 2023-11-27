Южная Корея впервые стала участником киберучений НАТО

Южная Корея впервые стала участником проводимых НАТО международных учений по киберобороне Cyber Coalition 2023. Об этом сообщило министерство обороны республики.

Столтенберг: НАТО не видит военной угрозы со стороны России

Ежегодные мероприятия, направленные на укрепление способности союзников противостоять угрозам в киберпространстве, пройдут в Эстонии 27 ноября-1 декабря. В учениях участвуют 35 членов и партнеров НАТО и Евросоюз.

Южная Корея в этом году принимает непосредственное участие в Cyber Coalition. Трое военных отправились в Эстонию от южнокорейского командования киберопераций, еще восемь человек участвуют в тренировках виртуально.

Южная Корея и НАТО наращивают сотрудничество согласно принятой в июле «Программе индивидуального партнерства». Стороны взаимодействуют в 11 областях, в том числе киберобороне, борьбе с терроризмом, разоружении.

Ранее в Южную Корею прибыл атомный авианосец США USS Carl Vinson, напоминает телеканал «360». Визит связан с «нарастающими ядерными и ракетными угрозами» со стороны КНДР.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КибербезопасностьУченияНАТОЮжная Корея

Горячие новости

Все новости

партнеры