Южная Корея нарастила импорт российского ячменя в 130 раз

За год российские импортеры отправили Южной Кореи 15,2 тысячи тонн ячменя.

При этом в целом объем экспорта зерновых культур из России в 2025 году обрушился в три раза 1-10 января 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (менее 500 тысяч тонн против 1,476 млн тонн). Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Российского зернового союза. Как отметила директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузка ячменя упала на 93%, пшеницы — почти на 57%, экспорт кукурузы фактически остановлен.

В начале 2025 года российскую пшеницу поставили только в семь стран вместо 18. Ключевым приобретателем стала Кения (111 тысяч тонн, при этом объем экспорта в страну вырос сразу на 6%). А вот поставка в Египет упали на 54%, до 83 тысяч тонн, передает «Радиоточка НСН».

