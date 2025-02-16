Южная Корея: Сеул не ожидал соглашения по обороне между Москвой и Пхеньяном
16 февраля 202505:34
Южная Корея не ожидала подписания нового соглашения по обороне между Москвой и Пхеньяном, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы южнокорейского МИД Чо Тхэ Ёля.
«Мы не ожидали, что оно будет подписано. Но это произошло», — заявил дипломат. Он назвал последующее развитие событий «большим удивлением».
Ранее Россия ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Соответствующий закон накануне подписал российский президент Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru