Южная Корея: Пуск ракеты КНДР закончился неудачей
26 июня 202406:38
Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, который прошел неудачно, сообщает «Ренхап».
По данным агентства, Пхеньян провел пуск гиперзвуковой ракеты, которая пролетела всего 250 км.
Разведывательные органы Южной Кореи и США в настоящее время проводят подробный анализ.
Известно, что ракета упала за пределами Японии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru