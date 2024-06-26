Южная Корея: Пуск ракеты КНДР закончился неудачей

Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, который прошел неудачно, сообщает «Ренхап».

КНДР запустила шары с мусором и паразитами в Южную Корею

По данным агентства, Пхеньян провел пуск гиперзвуковой ракеты, которая пролетела всего 250 км.

Разведывательные органы Южной Кореи и США в настоящее время проводят подробный анализ.

Известно, что ракета упала за пределами Японии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РакетаКНДР

Горячие новости

Все новости

партнеры