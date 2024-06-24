КНДР запустила шары с мусором и паразитами в Южную Корею

Северная Корея вновь запустила воздушные шары в сторону Южной Кореи, вероятно, с прикрепленными мешками с мусором. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Республики Корея.

В сообщении говорится, что из-за того, что дует северо-западный ветер, шары перемещаются из северных районов столичной провинции Кенги на юго-восток.

КНДР отправила в Южную Корею около 600 воздушных шаров с мусором

Граждан предупреждают об опасности падения прикрепленных к шарам предметов и просят не приближаться к ним, а сообщать о находках в ближайшие военные части или полицию.

Жители провинции Кенгидо, граничащей с Северной Кореей, получили аналогичное предупреждение с просьбой быть осторожными в связи с возможным падением шаров, наполненных мусором, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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