СМИ: Samsung вскоре возобновит работу в России

Компания Samsung в скором времени возобновит работу в России в обычном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании.

Samsung приостановила поставки телефонов и чипов в Россию

Ранее стало известно, что южнокорейский производитель электроники и техники приостановил экспорт своей продукции в РФ из-за сложившейся геополитической обстановки, напоминает «Свободная пресса».

«В ближайшее время компания возобновит свою работу в обычном режиме. Сейчас мы работаем над поиском решений по восстановлению наших поставок в Россию», — отметил собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что сервисное обслуживание техники производится в полном объеме, поддержка приложений и сервисов не прекращается.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияSamsung
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