СМИ: Samsung вскоре возобновит работу в России
Компания Samsung в скором времени возобновит работу в России в обычном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании.
Ранее стало известно, что южнокорейский производитель электроники и техники приостановил экспорт своей продукции в РФ из-за сложившейся геополитической обстановки, напоминает «Свободная пресса».
«В ближайшее время компания возобновит свою работу в обычном режиме. Сейчас мы работаем над поиском решений по восстановлению наших поставок в Россию», — отметил собеседник агентства.
Источник подчеркнул, что сервисное обслуживание техники производится в полном объеме, поддержка приложений и сервисов не прекращается.
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