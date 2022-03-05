СМИ: Samsung вскоре возобновит работу в России

Ранее стало известно, что южнокорейский производитель электроники и техники приостановил экспорт своей продукции в РФ из-за сложившейся геополитической обстановки, напоминает «Свободная пресса».

«В ближайшее время компания возобновит свою работу в обычном режиме. Сейчас мы работаем над поиском решений по восстановлению наших поставок в Россию», — отметил собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что сервисное обслуживание техники производится в полном объеме, поддержка приложений и сервисов не прекращается.

