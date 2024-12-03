Южная Корея объявила о введении военного положения
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».
По его данным, глава республики минувшей ночью провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента.
В обращении к нации Юн Сок Ёль обвинил оппозицию страны в том, что она симпатизирует Северной Корее и парализует работу правительства. По его словам, с помощью военного положения он намерен восстановить свободную и демократическую страну. Он добавил, что намерен «защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил».
С начала 2024 года российский турпоток в Южную Корею вырос на 22,8%, сообщили ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Национальную Организацию Туризма Кореи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Комитет Госдумы не поддержал учреждение Дня ветеранов боевых действий
- Кустурица назвал Серафима Саровского самым важным православным святым
- СМИ: Несколько студентов пострадали после нападения собаки на лекции во Владикавказе
- Путину показали протезы для участников СВО
- Южная Корея объявила о введении военного положения
- Экс-замглавы ПФР Челябинской области отпустили по УДО
- Япония впервые зафиксировала проход российской подлодки между островами на Окинаве
- Георгий Джикия назвал причину ухода из «Спартака»
- Замглавы РЖД выступил против разрешения курить в поездах
- Уровень рождаемости в Евросоюзе упал до рекордного за 60 лет минимума
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru