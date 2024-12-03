Южная Корея объявила о введении военного положения

В обращении к нации Юн Сок Ёль обвинил оппозицию страны в том, что она симпатизирует Северной Корее и парализует работу правительства. По его словам, с помощью военного положения он намерен восстановить свободную и демократическую страну. Он добавил, что намерен «защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил».

С начала 2024 года российский турпоток в Южную Корею вырос на 22,8%, сообщили ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Национальную Организацию Туризма Кореи.









