Южная Корея объявила о введении военного положения

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

По его данным, глава республики минувшей ночью провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента.

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В обращении к нации Юн Сок Ёль обвинил оппозицию страны в том, что она симпатизирует Северной Корее и парализует работу правительства. По его словам, с помощью военного положения он намерен восстановить свободную и демократическую страну. Он добавил, что намерен «защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил».

С начала 2024 года российский турпоток в Южную Корею вырос на 22,8%, сообщили ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Национальную Организацию Туризма Кореи.




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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Военное ПоложениеЮжная Корея

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