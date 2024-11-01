АТОР: Российский турпоток в Южную Корею вырос на 22,8%

С начала 2024 года российский турпоток в Южную Корею вырос на 22,8%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Национальную Организацию Туризма Кореи.

Так, страна зафиксировала 128 874 визита граждан России с начала года, максимальный по объему поток туристов был зафиксирован в апреле (почти 20 тысяч туристов), а также в августе (почти 21 тысяча туристов).