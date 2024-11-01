АТОР: Российский турпоток в Южную Корею вырос на 22,8%
С начала 2024 года российский турпоток в Южную Корею вырос на 22,8%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Национальную Организацию Туризма Кореи.
Так, страна зафиксировала 128 874 визита граждан России с начала года, максимальный по объему поток туристов был зафиксирован в апреле (почти 20 тысяч туристов), а также в августе (почти 21 тысяча туристов).
Также в отрасли отмечают значительный рост турпотока из России в Японию. В 2024 году он вырос в 2,4 раза относительно уровня 2023 года. За девять месяцев 2024 года Японию посетили 63,9 тысячи россиян, что на 136,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее сообщалось, что турпоток россиян в Таиланд в сентябре 2024 года увеличился на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным, Россия уступает лидирующему Китаю, Малайзии, Южной Корее и Индии, однако лидирует по числу туристов из числа неазиатских стран, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru