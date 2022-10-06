Южная Корея: КНДР запустила две баллистические ракеты

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Аналитики объяснили возросшую военную активность КНДР

Ранее говорилось, что Пхеньян запустил одну ракету, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ТЕГИ:Баллистическая РакетаКНДР
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