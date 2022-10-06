КНДР запустила баллистическую ракету над Японским морем
Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщают «Известия» со ссылкой на агентство Yonhap.
По данным военных Южной Кореи, информация о характеристиках ракеты в настоящее время анализируется специалистами. За последние четыре дня Пхеньян запускал баллистическую ракету средней дальности типа «Хвасон-12».
Столь высокая военная активность Северной Кореи объясняется стремлением Пхеньяна доказать свое значение на международной арене и необходимость учитывать мнение КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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