КНДР запустила баллистическую ракету над Японским морем

По данным военных Южной Кореи, информация о характеристиках ракеты в настоящее время анализируется специалистами. За последние четыре дня Пхеньян запускал баллистическую ракету средней дальности типа «Хвасон-12».

Столь высокая военная активность Северной Кореи объясняется стремлением Пхеньяна доказать свое значение на международной арене и необходимость учитывать мнение КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

