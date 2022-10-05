Аналитики объяснили возросшую военную активность КНДР

Утром 4 октября КНДР запустила в сторону Японии баллистическую ракету, которая, преодолев расстояние 4600 км, упала в Тихом океане. Об этом сообщило NHK со ссылкой на министра обороны Японии Ясукадзу Хамада. После атаки японские власти объявили воздушную тревогу. Пуск ракеты со стороны КНДР стал пятым за последние две недели.

По мнению издания The Washington Post, столь высокая военная активность Северной Кореи объясняется стремлением Пхеньяна доказать свое значение на международной арене и необходимость учитывать мнение КНДР.

Как считает научный сотрудник отдела исследований безопасности Японии в Международном институте стратегических исследований Роберт Уорд, Северная Корея на фоне обострения конкуренции между Вашингтоном и Пекином, а также позицией нового южнокорейского правительства пользуется нестабильностью в регионе и напоминает мировому сообществу о своей значимости.