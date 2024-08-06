«Без двух минут полночь»: Как мир обсуждает ядерное оружие спустя 79 лет после Хиросимы
Пока Япония по случаю 79-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы призывает отказаться от ядерного оружия, а Ближний восток готовится к войне.
В Японии прошла 79-ая церемония памяти жертв удара по Хиросиме. В 1945 году трагедия унесла жизни сотен тысяч человек. Многие погибли в первые секунды, часть скончалась в последующие несколько месяцев от лучевой болезни.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время церемонии не упомянул о том, что атомную бомбу в 1945 на город сбросили США.
«В этот день 79 лет назад из-за атомной бомбы были потеряны, как считается, сто с лишним тысяч жизней. Город превратился в пепел, у людей отняли мечту и счастливое будущее. А те, кто выжил, перенес непередаваемые трудности. Как премьер-министр я скорблю о погибших и приношу соболезнования тем, кто до сих пор страдает от последствий. Ужасы и страдания, которые перенесли Хиросима и Нагасака 79 лет назад, не должны повториться», — лишь сказал он.
ГОНКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
По словам Кисиды, миссия Японии как единственной пострадавшей от атомного оружия страны в том, чтобы прилагать усилия для достижения мира без ядерного оружия.
В свою очередь мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в речи на церемонии процитировал слова первого президента СССР Михаила Горбачева, вспомнив 1989 год.
«Экс-президент Горбачев однажды сказал так: «Нам нужен мир, мы должны стремиться к прекращению гонки вооружений, страха перед ядерным оружием, искоренить ядерное оружие, а региональные конфликты решать политическим путем», - сообщил он.
В день трагедии член представительного комитета японской ассоциации переживших атомные бомбардировки «Хиданкё» 92-летний Тэруми Танака заявил, что полагаясь на США в оборонительном плане, Япония не должна полагаться на американское ядерное оружие, оставаясь полностью нейтральной страной.
«Не думаю, что даже те люди, которые осознают, что такое война и знают, какой ущерб был принесен применением ядерного оружия, в полной мере понимают всю разрушительную силу ядерного оружия», - заметил он.
По мнению члена представительного комитета, ядерное оружие «уничтожает саму человечность», и именно к ней необходимо апеллировать, говоря о необходимости ядерного разоружения.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в послании по случаю 79-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы отметил, что мир вновь столкнулся с угрозой реального применения ядерного оружия.
«Ядерное оружие и угрозы его применения — они не только на страницах учебников по истории. Подобная повседневная риторика вновь проявляет себя на фоне ситуации в международных отношениях», - высказался он.
Как заявил в эфире телеканала «Россия-1» замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в настоящее время «Часы Судного дня», символизирующие степень напряженности в мире в связи с ядерной угрозой, показывают «без двух минут».
«Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут, но это не значит, что ход часов необратим и начнется бой "Часов Судного дня. Но нужно со всей ответственностью подходить к происходящему. Военным нужно держать порох сухим, потому что сценарии могут быть самые разные», - отметил замминистра.
Незадолго до дня годовщины трагедии главы Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби сообщил, что в 2023 году Пентагону были предоставлены более 200 ядерных боеголовок B61-12 для авиабомб тактической авиации и W88 Alt370 для баллистических ракет подлодок новейшего образца. По уточненным данным на конец июля 2024 года на вооружении США находилось более трех тысяч семисот ядерных боеголовок
Также, по словам Хруби, в 2025 году США намерены потратить на ядерное оружие около 21 миллиарда долларов. Таким образом к середине 2030-х годов в США намерены создать еще семь ядерных боеголовок различного вида.
Аналитик Института ответственного государственного управления Куинси Уильям Хартун в статье для Resposible Statecraft написал, наращивание Вашингтоном ядерных вооружений ради паритета с Москвой и Пекином могут лишь увеличить вероятность ядерного конфликта. По его мнению, вместо возвращения к гонке вооружения времен холодной войны правительству США необходимо искать способы снизить напряжение в отношениях с Россией и Китаем.
УГРОЗА ИРАНА
Спустя 79 лет после страшной трагедии отдельные страны продолжают угрожать миру ядерным ударом. К ядерной угрозе привело обострение ближневосточного конфликта между Израилем и Ираном. Напряженность достигла максимума после смерти главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. Согласно различным источникам, его гибель наступила в результате либо прямого ракетного удара, либо взрыва заранее заложенного устройства.
Сразу три официальных лица США и Израиля сообщили что Иран может нанести удар по израильской территории в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании 5 августа. Как рассказал НСН руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев, в этом случае ситуация серьезно обострится.
«Израиль с большой вероятностью является ядерным государством. Ядерный потенциал Ирана не подтвержден, но он тоже может угрожать ядерным оружием. Если Иран будет создавать экзистенциальную угрозу для Израиля, то над ближневосточным регионом повиснет ядерная угроза», - сказал он.
При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал с руководством армии и спецслужб возможность превентивного удара по Ирану, если атаку со стороны Тегерана посчитают неизбежной.
По данным The Wall Street Journal, Иран отказался смягчить ответ на гибель главы политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил главам внешнеполитических ведомств стран G7, что если ожидаемая атака Ирана на Израиль окажется столь же масштабной, как та, что имела место в апреле, то это может привести к окончательному прекращению всех будущих контактов между Тегераном и Вашингтоном.
Однако это не дало нужного результата. Издание со ссылкой на источники сообщило, что Иран продолжает готовится к удару по Израилю, перемещая ракетные установки.
Ранее официальный представитель хуситов заявил, что движение занимается подготовкой крупных планов удара по Израилю. При этом он отказался раскрыть подробности предстоящей атаки, напоминает «Радиоточка НСН».
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