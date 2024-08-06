«Без двух минут полночь»: Как мир обсуждает ядерное оружие спустя 79 лет после Хиросимы

ГОНКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

По словам Кисиды, миссия Японии как единственной пострадавшей от атомного оружия страны в том, чтобы прилагать усилия для достижения мира без ядерного оружия.

В свою очередь мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в речи на церемонии процитировал слова первого президента СССР Михаила Горбачева, вспомнив 1989 год.

«Экс-президент Горбачев однажды сказал так: «Нам нужен мир, мы должны стремиться к прекращению гонки вооружений, страха перед ядерным оружием, искоренить ядерное оружие, а региональные конфликты решать политическим путем», - сообщил он.

В день трагедии член представительного комитета японской ассоциации переживших атомные бомбардировки «Хиданкё» 92-летний Тэруми Танака заявил, что полагаясь на США в оборонительном плане, Япония не должна полагаться на американское ядерное оружие, оставаясь полностью нейтральной страной.

«Не думаю, что даже те люди, которые осознают, что такое война и знают, какой ущерб был принесен применением ядерного оружия, в полной мере понимают всю разрушительную силу ядерного оружия», - заметил он.

По мнению члена представительного комитета, ядерное оружие «уничтожает саму человечность», и именно к ней необходимо апеллировать, говоря о необходимости ядерного разоружения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в послании по случаю 79-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы отметил, что мир вновь столкнулся с угрозой реального применения ядерного оружия.

«Ядерное оружие и угрозы его применения — они не только на страницах учебников по истории. Подобная повседневная риторика вновь проявляет себя на фоне ситуации в международных отношениях», - высказался он.

Как заявил в эфире телеканала «Россия-1» замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в настоящее время «Часы Судного дня», символизирующие степень напряженности в мире в связи с ядерной угрозой, показывают «без двух минут».

«Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут, но это не значит, что ход часов необратим и начнется бой "Часов Судного дня. Но нужно со всей ответственностью подходить к происходящему. Военным нужно держать порох сухим, потому что сценарии могут быть самые разные», - отметил замминистра.

Незадолго до дня годовщины трагедии главы Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби сообщил, что в 2023 году Пентагону были предоставлены более 200 ядерных боеголовок B61-12 для авиабомб тактической авиации и W88 Alt370 для баллистических ракет подлодок новейшего образца. По уточненным данным на конец июля 2024 года на вооружении США находилось более трех тысяч семисот ядерных боеголовок

Также, по словам Хруби, в 2025 году США намерены потратить на ядерное оружие около 21 миллиарда долларов. Таким образом к середине 2030-х годов в США намерены создать еще семь ядерных боеголовок различного вида.

Аналитик Института ответственного государственного управления Куинси Уильям Хартун в статье для Resposible Statecraft написал, наращивание Вашингтоном ядерных вооружений ради паритета с Москвой и Пекином могут лишь увеличить вероятность ядерного конфликта. По его мнению, вместо возвращения к гонке вооружения времен холодной войны правительству США необходимо искать способы снизить напряжение в отношениях с Россией и Китаем.