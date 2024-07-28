Лавров заявил, что ядерное оружие США в ЮВА увеличит риск для безопасности

Он назвал это «печальным и рискованным опытом». Глава российской дипломатии также указал, что государства региона видят в России «балансирующий и стабилизирующий фактор», который позволяет странам ЮВА оказывать сопротивление «слишком нахрапистым действиям» США и других внерегиональных держав.

Ранее стало известно, что США хотят принять более агрессивную стратегию по ядерному оружию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

