Лавров заявил, что ядерное оружие США в ЮВА увеличит риск для безопасности

Размещение американского ядерного оружия в странах Юго-Восточной Азии приведет к серьезному увеличению рисков для региональной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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Он назвал это «печальным и рискованным опытом». Глава российской дипломатии также указал, что государства региона видят в России «балансирующий и стабилизирующий фактор», который позволяет странам ЮВА оказывать сопротивление «слишком нахрапистым действиям» США и других внерегиональных держав.

Ранее стало известно, что США хотят принять более агрессивную стратегию по ядерному оружию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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