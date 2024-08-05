МИД Ирана обвинил Израиль в убийстве главы политбюро ХАМАС
Израиль стоит за убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани, сообщает агентство Mehr.
«Все свидетельства говорят о том, что за убийством Хании стоит именно Израиль», — указал дипломат.
Канаани добавил, что ответственность за произошедшее лежит «только на Тель-Авиве».
Ранее СМИ сообщили о подготовке Тегераном «молниеносного и жесткого» удара по Израилю в ответ на убийство Хании. Предположительно, атака намечена на священный день «Девятое ава» 12-13 августа, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru