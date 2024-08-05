МИД Ирана обвинил Израиль в убийстве главы политбюро ХАМАС

Израиль стоит за убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани, сообщает агентство Mehr.

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«Все свидетельства говорят о том, что за убийством Хании стоит именно Израиль», — указал дипломат.

Канаани добавил, что ответственность за произошедшее лежит «только на Тель-Авиве».

Ранее СМИ сообщили о подготовке Тегераном «молниеносного и жесткого» удара по Израилю в ответ на убийство Хании. Предположительно, атака намечена на священный день «Девятое ава» 12-13 августа, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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