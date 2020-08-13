Уволился глава президентского пула Лукашенко

Как сообщили порталу, на просьбу подписать его заявление об уходе руководство ответило отказом. По словам источника, «запредельная жестокость ОМОНА всех журналистов ОНТ просто убила», многие ушли в бессрочный отпуск или больничный.

Отказ руководства подписать заявление источник издания объясняет тем, что уход Семченко может повлечь за собой целый ряд увольнений государственных журналистов. Между тем, журналисты государственных средств массовой информации Белоруссии продолжают массово увольняться на фоне последних событий, отмечает «Свободная пресса». Так, о решении уйти с Белтелерадиокомпании объявил ведущий Максим Островский.

Ранее уволился корреспондент государственного агентства «БелТа» Павел Горбач. Телеканал «Беларусь-1» покинул Андрей Макаенок. Среди прочих объявил о решении уйти с государственного ТВ известный в Белоруссии телеведущий Владимир Бурко.

В Белоруссии продолжаются митинги после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, его ближайший конкурент Светлана Тихановская около 10%. Между протестующими и ОМОНом нередко происходят столкновения, силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты.







