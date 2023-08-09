Увеличилось число жертв схода оползня на курорте Шови в Грузии

На месте схода оползня на грузинском курорте Шови найдено тело ещё одного погибшего, сообщает «Интерфакс».

Таким образом, общее число жертв разгула стихии достигло 21.

Россиянка погибла в результате схода оползня в Грузии

«Продолжается поиск еще 12 человек», - заявил руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Теймураз Мгебришвили.

Оползень и селевые потоки обрушились на курорт Шови 3 августа. Из зоны бедствия спасателям удалось эвакуировать 210 человек.

Ранее в Грузии сообщили о полном уничтожении курорта Шови, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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