Увеличилось число погибших при взрыве в Ереване
15 августа 202204:02
Увеличилось число погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване.
Речь идет о пяти жертвах, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян. Ранее сообщалось о трех погибших.
По последним данным, в общей сложности пострадал 61 человек.
Как сообщалось ранее, количество пропавших без вести после взрыва фейерверков в торговом центре «Сурмалу» увеличилось до 27 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru