Увеличилось число погибших при взрыве в Ереване

Увеличилось число погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване.

Число пострадавших после взрыва ТЦ в Ереване увеличилось до 51

Речь идет о пяти жертвах, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян. Ранее сообщалось о трех погибших.

По последним данным, в общей сложности пострадал 61 человек.

Как сообщалось ранее, количество пропавших без вести после взрыва фейерверков в торговом центре «Сурмалу» увеличилось до 27 человек.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВзрывЕреван
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры