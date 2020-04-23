Успех вдвойне. В Грузии объяснили низкую заболеваемость коронавирусом
Руководитель грузинского Института стратегии и управления в эфире НСН объяснил, почему данным грузинского правительства о заболеваемости коронавирусом можно верить.
Историей успеха назвало американское издание The Washington Times борьбу с коронавирусом в Грузии. В стране с населением 3,75 миллиона жителей заразились 416 человек, умерли пятеро. Среди причин успешной борьбы с инфекцией грузинский вице-премьер - министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили назвала раннее введение профилактических мер, их разъяснение населению и поддержка с его стороны.
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН объяснил, почему заявлениям грузинского правительства можно верить.
«Скрыть в Грузии статистику – совершенно невозможное дело. Все фамилии известны, все прозрачно. Успех в борьбе с инфекцией - это счастливая случайность. Иванишвили, еще когда занимался благотворительностью, познакомился с замечательными врачами. Один из них еще в СССР создавал первую лабораторию против СПИДа. Иванишвили им полностью доверяет. Эти врачи забили тревогу еще в ноябре прошлого года, что надо готовиться. И правительство беспрекословно делало все, что они говорили. И отсюда такой успех. За границей от коронавируса уже умерло девять граждан Грузии, у нас – только пятеро. Это успех вдвойне, потому что Грузия – очень бедная страна», - пояснил эксперт.
Тем не менее населению все сложнее поддерживать санитарную дисциплину.
«Социальное дистанцирование очень важно. Но в наших супермаркетах – сегодня там был – оно никак не соблюдается. Хорошо, хоть маски обязательными стали. Но в целом население поддержало введенные меры, понимают, что они необходимы. И в городах и в деревнях. Хотя они сильно бьют по экономике. Однако ропот идет», - заключил Мамрадзе.
Отметим, что в Грузии стране действует чрезвычайное положение, введен комендантский час с 21 до 6 утра.
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