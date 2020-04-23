Успех вдвойне. В Грузии объяснили низкую заболеваемость коронавирусом

«Скрыть в Грузии статистику – совершенно невозможное дело. Все фамилии известны, все прозрачно. Успех в борьбе с инфекцией - это счастливая случайность. Иванишвили, еще когда занимался благотворительностью, познакомился с замечательными врачами. Один из них еще в СССР создавал первую лабораторию против СПИДа. Иванишвили им полностью доверяет. Эти врачи забили тревогу еще в ноябре прошлого года, что надо готовиться. И правительство беспрекословно делало все, что они говорили. И отсюда такой успех. За границей от коронавируса уже умерло девять граждан Грузии, у нас – только пятеро. Это успех вдвойне, потому что Грузия – очень бедная страна», - пояснил эксперт.

Тем не менее населению все сложнее поддерживать санитарную дисциплину.

«Социальное дистанцирование очень важно. Но в наших супермаркетах – сегодня там был – оно никак не соблюдается. Хорошо, хоть маски обязательными стали. Но в целом население поддержало введенные меры, понимают, что они необходимы. И в городах и в деревнях. Хотя они сильно бьют по экономике. Однако ропот идет», - заключил Мамрадзе.

Отметим, что в Грузии стране действует чрезвычайное положение, введен комендантский час с 21 до 6 утра.

