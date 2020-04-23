Новости за ночь: В Китае из-за коронавируса «закрыли» Харбин
23 апреля 202007:30
Горячие новости
Заразились
57 999+5 236 / сут.
Умерли
513+57 / сут.
Выздоровели
4 420+547 / сут.
- Новости за ночь: Власти Москвы допустили новые ограничения из-за коронавируса
- Новости за ночь: В Китае из-за коронавируса «закрыли» Харбин
- Новости за ночь: Депутаты Госдумы призвали прекратить блокировку Telegram
- ФМБА: Препарат мефлохин показал положительные результаты в борьбе с коронавирусом
- В Москве умерли еще 27 пациентов с коронавирусом
22 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru