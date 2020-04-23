Новости за ночь: В Китае из-за коронавируса «закрыли» Харбин

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Даничев
ТЕГИ:КитайКоронавирус
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