Новости за ночь: В Китае из-за коронавируса «закрыли» Харбин

Пропуска с QR-кодами появятся в 21 регионе России Крупные банки во время самоизоляции фиксируют увеличение числа мошенничеств Жаловавшегося на симптомы коронавируса Ярошенко отправили на обследование В России планируют создать единый центр контроля за водителями Запрет на посещение петербургских храмов продлен до 28 апреля