Усик назвал задержание в Польше недоразумением
18 сентября 202400:01
Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик объяснил в соцсетях недоразумением задержание в Польше.
По его словам, ситуация быстро разрешилась. Спортсмен поблагодарил всех, кто проявил беспокойство. Он также сказал спасибо украинским дипломатам «за эффективную поддержку».
Усик был задержан в аэропорту Кракова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru