Усик назвал задержание в Польше недоразумением

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик объяснил в соцсетях недоразумением задержание в Польше.

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По его словам, ситуация быстро разрешилась. Спортсмен поблагодарил всех, кто проявил беспокойство. Он также сказал спасибо украинским дипломатам «за эффективную поддержку».

Усик был задержан в аэропорту Кракова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.flickr.com Valerii Sokolnikov
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