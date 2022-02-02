Ушаков: Китай поддерживает требование России по безопасности

Китай поддерживает требование России по гарантиям безопасности. Об этом сообщил российского президента Юрий Ушаков на фоне предстоящего визита Владимира Путина в Пекин.

Президент РФ проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином 4 февраля.

Песков: Россия не намерена публично обсуждать переговоры по гарантиям безопасности

По словам Ушакова, Пекин разделяет мнение о том, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности другого, а региональная стабильность не может обеспечиваться за счет усиления военных альянсов, передает РИА Новости.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответах США по предложениям о гарантиях безопасности «адекватного учета» трех главных требований.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
ТЕГИ:БезопасностьКитайЮрий Ушаков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры