Ушаков: Китай поддерживает требование России по безопасности
Китай поддерживает требование России по гарантиям безопасности. Об этом сообщил российского президента Юрий Ушаков на фоне предстоящего визита Владимира Путина в Пекин.
Президент РФ проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином 4 февраля.
По словам Ушакова, Пекин разделяет мнение о том, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности другого, а региональная стабильность не может обеспечиваться за счет усиления военных альянсов, передает РИА Новости.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответах США по предложениям о гарантиях безопасности «адекватного учета» трех главных требований.
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