Ушаков: Китай поддерживает требование России по безопасности

По словам Ушакова, Пекин разделяет мнение о том, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности другого, а региональная стабильность не может обеспечиваться за счет усиления военных альянсов, передает РИА Новости.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответах США по предложениям о гарантиях безопасности «адекватного учета» трех главных требований.

