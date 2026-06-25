Тысячи погибших и цунами: Венесуэла пережила мощное землетрясение
Американские специалисты уже подсчитали, что перенесенный катаклизм грозит Венесуэле потерями от 2 до 20% ВВП страны.
Разрушительное землетрясение магнитудой 7,5 накануне произошло в Венесуэле. Число погибших предварительно оценивается от 10 тысяч до 100 тысяч человек, однако подсчёт жертв на фоне разбора завалов только начался. Пока власти страны сообщают, что по меньшей мере 32 человека погибли и ещё 700 пострадали.
Глава страны Делси Родригес объявила режим чрезвычайного положения (ЧП). Что известно о катастрофе – собрали в материале НСН.
ПОСЛЕДСТВИЯ КАТАКЛИЗМА
По данным геологической службы США, 24 июня в Венесуэле было зафиксировано два мощных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей в минуту. Их эпицентры находились в венесуэльском штате Яракуй. Отмечается, что подземные толчки ощущались также в Колумбии. Геологическая служба США отмечает, что эпицентры находились в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. При этом первый толчок произошел в Венесуэле в 18:04 по местному времени (1:04 мск), а второй — в 18:05 (1:05 мск). Спустя почти полчаса землетрясение магнитудой 6,9 ощутили в столице Японии Токио.
Мониторинговые американские службы также объявили угрозу цунами после катаклизма в Венесуэле, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.
По всей стране обрушены сотни зданий, в социальных сетях публикуют чудовищные кадры разрушений и завалов. В Каракасе также сообщается о разрушенном здании банка. Геологическая служба США полагает с вероятностью 44%, что возможное количество погибших составит от 10 до 100 тысяч человек. Это следует из базы данных ведомства.
Уполномоченный президент страны Родригес также объявила о закрытии международного аэропорта Майкетия в столице Венесуэлы Каракасе из-за критических повреждений его инфраструктуры.
В нескольких регионах Венесуэлы власти сообщили об отмене всех мероприятий до 30 июня. Помимо прочего, глава страны объявила, что до конца недели отменяются все занятия в школах. Обращение Родригес транслировал государственный телеканал VTV.
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
В мире уже ожидают, что последствия природного катаклизма серьезно повлияют на экономическую ситуацию в стране, которая уже столкнулась со значительными вызовами. Так, американские специалисты оценили, что экономические потери Венесуэлы от катастрофы могут составить от 2 до 20% ВВП. Землетрясение нанесло значительный ущерб столице страны.
Международная служба мониторинга NetBlocks в свою очередь сообщила о сильных перебоях с интернетом в стране после катаклизма из-за повреждений энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры. Организация отмечает, что снижение уровня качества связи зафиксировано по всей Венесуэле, включая Каракас.
При этом американцы уже связались с властями пострадавшей страны и ведут подготовку для оказания помощи, сообщил первый заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау. Он отметил, что Соединенные Штаты выражают солидарность с венесуэльским народом после катастрофы.
Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что США поможет «новым друзьям» и действовать будет как можно скорее.
«Два сильных землетрясения, только что обрушившихся на замечательный народ Венесуэлы, носят масштабный характер и привели к огромному числу жертв. США готовы и способны оказать помощь! Я поручил всем ведомствам нашего правительства быть готовыми действовать быстро. Мы поддержим наших новых замечательных друзей», - приводят его слова РИА Новости.
Власти США продолжают поддерживать связь с представителями местных ведомств для координации будущих мер поддержки.
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