Разрушительное землетрясение магнитудой 7,5 накануне произошло в Венесуэле. Число погибших предварительно оценивается от 10 тысяч до 100 тысяч человек, однако подсчёт жертв на фоне разбора завалов только начался. Пока власти страны сообщают, что по меньшей мере 32 человека погибли и ещё 700 пострадали.

Глава страны Делси Родригес объявила режим чрезвычайного положения (ЧП). Что известно о катастрофе – собрали в материале НСН.

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По данным геологической службы США, 24 июня в Венесуэле было зафиксировано два мощных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей в минуту. Их эпицентры находились в венесуэльском штате Яракуй. Отмечается, что подземные толчки ощущались также в Колумбии. Геологическая служба США отмечает, что эпицентры находились в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. При этом первый толчок произошел в Венесуэле в 18:04 по местному времени (1:04 мск), а второй — в 18:05 (1:05 мск). Спустя почти полчаса землетрясение магнитудой 6,9 ощутили в столице Японии Токио.