USAID заявило об отправке персонала в административный отпуск

Персонал Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру, нанятый напрямую, отправят в административный отпуск. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает РИА Новости.

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Сотрудники USAID уйдут в отпуск в субботу, 8 февраля.

Ранее американский Госдепартамент распорядился приостановить на 90 дней программы помощи другим государствам, чтобы провести аудит, USAID приказали остановить все проекты и расходы на них, напоминает Ura.ru.

Как отмечал президент США Дональд Трамп, агентством управляют «радикальные безумцы», новая администрация страны избавляется от них.

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ФОТО: РИА Новости
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