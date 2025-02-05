USAID заявило об отправке персонала в административный отпуск
Персонал Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру, нанятый напрямую, отправят в административный отпуск. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает РИА Новости.
Сотрудники USAID уйдут в отпуск в субботу, 8 февраля.
Ранее американский Госдепартамент распорядился приостановить на 90 дней программы помощи другим государствам, чтобы провести аудит, USAID приказали остановить все проекты и расходы на них, напоминает Ura.ru.
Как отмечал президент США Дональд Трамп, агентством управляют «радикальные безумцы», новая администрация страны избавляется от них.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru