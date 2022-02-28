Урсула фон дер Ляйен: Европейцам придется заплатить цену за меры против России
Жители Европы пострадают из-за ограничительных мер, введенных против России, заявила телеканалу Euronews глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Да, мы знаем, что у каждой войны своя цена, и мы очень солидарны с Украиной», — сказала она.
Так политик ответила на вопрос «как далеко зайдет солидарность с Украиной».
Напомним, Урсулу фон дер Ляйен заявила, что Украину со временем хотят видеть в Евросоюзе. Она отметила, что Киев принимает участие в ряде европейских процессов.
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