СМИ: Памела Андерсон пришла на «Оскар» без макияжа и укладки
Американская актриса Памела Андерсон показала, что способна привлекать всеобщее внимание, сообщает «РЕН ТВ».
Она пришла на торжественную церемонию вручения премии «Оскар» без макияжа и укладки. Несколько лет назад она публично пообещала навсегда отказаться от этого. Максимум – тушь и легкий блеск.
Даже во время журнальных фотосессий 56-летняя Андерсон старается быть такой же, как в привычной жизни.
Ранее стало известно, что Памела Андерсон и Джейми Ли Кертис сыграют в новом фильме Джии Копполы, в центре сюжета, которого 50-летняя танцовщица, оставшаяся без работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Пентагоне заявили, что США не смогут долго поддерживать Украину
- СМИ: Памела Андерсон пришла на «Оскар» без макияжа и укладки
- МИД Венгрии вызвал американского посла из-за слов Байдена о «диктатуре» Орбана
- СМИ: бананы могут стать роскошью из-за изменений климата
- Захарова: СМИ постоянно бы показывали Байдена, желая создать плохой образ США
- Гладков: Силы ВСУ отсутствуют в Белгородской области
- ЦСКА со счетом 2:0 обыграл «Ростов» и вышел в полуфинал «пути РПЛ» Кубка России
- Глава Ростовской области опроверг сообщения о работе ПВО в Волгодонске
- Телеведущий Киселев анонсировал большое интервью Путина
- В США договорились о продаже Польше ракет на $3,7 миллиарда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru