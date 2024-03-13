СМИ: Памела Андерсон пришла на «Оскар» без макияжа и укладки

Она пришла на торжественную церемонию вручения премии «Оскар» без макияжа и укладки. Несколько лет назад она публично пообещала навсегда отказаться от этого. Максимум – тушь и легкий блеск.

Даже во время журнальных фотосессий 56-летняя Андерсон старается быть такой же, как в привычной жизни.

Ранее стало известно, что Памела Андерсон и Джейми Ли Кертис сыграют в новом фильме Джии Копполы, в центре сюжета, которого 50-летняя танцовщица, оставшаяся без работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

