Уровень рождаемости в Евросоюзе упал до рекордного за 60 лет минимума

Относительно уровня 2022 года этот показатель упал на 5,5%.

Низкая рождаемость увеличит нагрузку на бюджет, так как трудоспособного населения будет становиться меньше, а расходы на здравоохранение и выплату пенсий будут расти, отмечает издание. По его данным, снижение уровня рождаемости заметнее всего в Греции, Италии, Испании, Польше, Финляндии и странах Балтии. Там рождаемость за последние десять лет снизилась не меньше чем на четверть.

Первого ребенка россиянки сегодня рожают в среднем в 26-27 лет на фоне средних 20 лет, которые фигурировали в советское время, рассказала НСН акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.



