Уровень рождаемости в Евросоюзе упал до рекордного за 60 лет минимума

В Евросоюзе в 2023 году родилось рекордно низкое число детей. Статистическая служба прогнозировала рождение 4 млн человек, но появилось лишь 3,665 млн, что стало самым низким показателем с момента начала сбора данных в 1961 году. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Евростата.

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Относительно уровня 2022 года этот показатель упал на 5,5%.

Низкая рождаемость увеличит нагрузку на бюджет, так как трудоспособного населения будет становиться меньше, а расходы на здравоохранение и выплату пенсий будут расти, отмечает издание. По его данным, снижение уровня рождаемости заметнее всего в Греции, Италии, Испании, Польше, Финляндии и странах Балтии. Там рождаемость за последние десять лет снизилась не меньше чем на четверть.

Первого ребенка россиянки сегодня рожают в среднем в 26-27 лет на фоне средних 20 лет, которые фигурировали в советское время, рассказала НСН акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.


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ФОТО: ТАСС
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