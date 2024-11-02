«Брак не поможет»: Первого ребенка россиянки рожают в среднем в 26 лет
Ускорение выхода замуж мало стимулирует рождение детей, заявила НСН Любовь Ерофеева.
Первого ребенка россиянки сегодня рожают в среднем в 26-27 лет на фоне средних 20 лет, которые фигурировали в советское время, рассказала НСН акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.
Правительство китайского города Люйлян будет выдавать по 1,5 тысячи юаней (около 20 тысяч рублей) за первый брак, если невесте будет меньше 35 лет. Как пишет местная пресса, нововведение связано с падением числа бракосочетаний, а вместе с тем и рождаемости. Ерофеева отметила, что России подобные меры не нужны.
«В советские времена у нас средний возраст женщины на момент появления первенца составлял 20 лет. В брак вступали достаточно рано, потому что интимная жизнь одобрялась только после брака. В настоящий момент средний возраст женщины на момент рождения ребенка приближается к европейскому уровню – 26-27 лет. Если девушка вступает в брак в 18 лет, то в 20 уже обычно появляется первый малыш. А если она откладывает брак и рождение ребенка до 27, то получается, что мы теряем десять лет. Это десятилетие съедается с той точки зрения, что за это время пара могла уже родить второго ребенка. Старородящей женщина у нас считается официально с 27 лет. Это медицинский термин, который используют врачи, чтобы понимать, с какими рисками можно столкнуться. В данном случае рисков значительно больше», - рассказала она.
При этом врач заверила, что ускорение выхода замуж мало стимулирует рождение детей, а ранний брак может быть даже вреден.
«Но я должна возразить китайским коллегам. Ускорение выхода замуж мало стимулирует рождение детей. В Европе очень поздно заключают браки или даже вовсе не регистрируют, чтобы получать преференции от государства. И они успевают от 30 до 45 родить от двух до четырех детей. А ранний брак может нести и негативные стороны. Люди просто из-за влюбленности притягиваются, потом понимают, что друг другу не подходят, брак распадается. Я не думаю, что нам нужно следовать этому примеру. Сейчас у нас суммарный коэффициент рождаемости – 1,5 на женщину, а в Китае – 1,1», - добавила собеседница НСН.
В России максимальный размер декретных пособий вырастет на 200 тысяч рублей в 2025 году, сообщил ранее доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, передает «Радиоточка НСН».
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