«Брак не поможет»: Первого ребенка россиянки рожают в среднем в 26 лет

Первого ребенка россиянки сегодня рожают в среднем в 26-27 лет на фоне средних 20 лет, которые фигурировали в советское время, рассказала НСН акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

Правительство китайского города Люйлян будет выдавать по 1,5 тысячи юаней (около 20 тысяч рублей) за первый брак, если невесте будет меньше 35 лет. Как пишет местная пресса, нововведение связано с падением числа бракосочетаний, а вместе с тем и рождаемости. Ерофеева отметила, что России подобные меры не нужны.