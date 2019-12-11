Юристы не горят желанием защищать Украину по делу о керченской провокации

Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по делу о провокации, которая была утроена украинскими военными в ноябре прошлого года в Керченском проливе. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России Александр Молохов.

Он отметил, что адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков отказался представлять интересы страны «даже за деньги», отмечает телеканал 360.

Молохов подчеркнул, что все эти отказы говорят о том, что практически невозможно оправдать действия властей Украины, отправивших моряков «на убой». Как напоминает Ura.ru, 25 ноября стало известно, что Крым планирует провести весной будущего года международный общественный трибунал по провокации Киева, которая была устроена в прошлом году в Керченском проливе.