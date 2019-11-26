«Гуманитарную помощь» в виде унитазов доставили к посольству Украины в Москве

26 ноября 201914:03

Двое мужчин в Москве устроили необычную акцию возле посольства Украины. Они принесли к зданию унитазы, обклеенные бумагой в цвет украинского флага и украшенные надписями «поддержим боевую мощь Украины», пишет РИА ФАН. Кроме того, на сантехнике можно было заметить и другие лозунги: «Бронекатер Бердянськ», «Гуманитарная помощь» и другие.

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Таким образом мужчины отреагировали на скандал вокруг катеров Украины, возвращённых Россией после инцидента в Керченском проливе. После возвращения кораблей Киев заявил о пропаже бортового оборудования, а также техники вплоть до «плафонов и унитазов». Как отмечает телеканал «360», идею отправить Украине «посылочку из унитазов» ранее озвучил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Организаторов акции задержала полиция, пишет АГН Москва. Их доставили в участок и оформили административные протоколы в связи с проведением несогласованного пикета.

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