«Гуманитарную помощь» в виде унитазов доставили к посольству Украины в Москве

Таким образом мужчины отреагировали на скандал вокруг катеров Украины, возвращённых Россией после инцидента в Керченском проливе. После возвращения кораблей Киев заявил о пропаже бортового оборудования, а также техники вплоть до «плафонов и унитазов». Как отмечает телеканал «360», идею отправить Украине «посылочку из унитазов» ранее озвучил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Организаторов акции задержала полиция, пишет АГН Москва. Их доставили в участок и оформили административные протоколы в связи с проведением несогласованного пикета.

