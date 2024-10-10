Ураган «Милтон» достиг суши во Флориде

Ураган «Милтон» достиг суши во Флориде, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

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Максимальная скорость ветра достигает 193 километров в час. «Милтон» обрушился на сушу недалеко от Сиеста-Ки.

Ранее стало известно, что ураган «Милтон» станет самым разрушительным в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Pixabay
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