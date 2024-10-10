Ураган «Милтон» достиг суши во Флориде
10 октября 202406:02
Ураган «Милтон» достиг суши во Флориде, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
Максимальная скорость ветра достигает 193 километров в час. «Милтон» обрушился на сушу недалеко от Сиеста-Ки.
Ранее стало известно, что ураган «Милтон» станет самым разрушительным в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru