Ураган «Дориан» ослаб до второй категории и вновь усилился до третьей

Ураган "Дориан", который бушует в Атлантическом океане, опустился до второй категории и спустя некоторое время вновь усилился до третьей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганом.

Отмечается, что скорость ветра снизилась до 175 км/ч, а позже снова увеличилась до 185 км/ч.

Как пишет агентство, ураган в настоящее время движется от Багамских островов к северу вдоль побережья Флориды.

В связи с ураганом режим ЧС был введен в нескольких штатах. Ранее стало известно о первых жертвах урагана.

