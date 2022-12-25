Упряжка Санта-Клауса пролетела над Россией

В том числе, Санта-Клаус пролетел над Москвой. Ранее радары НОРАД фиксировали появление волшебных саней на Курильских островах, в городах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья, а также в Австралии, Японии, Китае, Казахстане, Индии, странах Африки и Ближнего Востока.

Санта уже раздал около 3 млрд подарков.

Ранее в Санкт-Петербурге состоялся забег жителей Санкт-Петербурга в костюмах Дедов Морозов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

