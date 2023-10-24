ЮНИСЕФ: в секторе Газа погибли более 2,3 тысячи детей
С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 2,3 тысячи детей, говорится в заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
«По сообщениям, 2 360 погибли, 5 364 получили ранения в результате непрекращающихся нападений», - сказано в документе.
Число погибших в секторе Газа в результате ударов Израиля превысило пять тысяч. Ранения различной степени тяжести получили 15,2 тысячи человек.
Телеканал Al-Hadath во вторник сообщил об ударе армии Израиля по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа. Погибли по крайней мере 18 человек, передает «Радиоточка НСН».
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