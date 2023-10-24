Небензя: жертвами палестино-израильского конфликта стали 19 россиян
Среди жертв эскалации палестино-израильского конфликта числятся 19 россиян, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Слова дипломата передает ТАСС.
«По последним данным, погибли тысячи израильтян и палестинцев, ранены около 18 тысяч человек, среди жертв - 19 граждан России», - сказал Небензя.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в зоне палестино-израильского конфликта не позволяет получить детальную информацию о россиянах, попавших в заложники к палестинскому движению ХАМАС. Он отметил, что дипломаты предпринимают все необходимые усилия.
Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что ХАМАС удерживает в секторе Газа около 222 заложников, передает «Радиоточка НСН».
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