Небензя: жертвами палестино-израильского конфликта стали 19 россиян

«По последним данным, погибли тысячи израильтян и палестинцев, ранены около 18 тысяч человек, среди жертв - 19 граждан России», - сказал Небензя.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в зоне палестино-израильского конфликта не позволяет получить детальную информацию о россиянах, попавших в заложники к палестинскому движению ХАМАС. Он отметил, что дипломаты предпринимают все необходимые усилия.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что ХАМАС удерживает в секторе Газа около 222 заложников, передает «Радиоточка НСН».

