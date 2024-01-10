Полиция Эквадора заявила о десяти погибших в ходе беспорядков
Беспорядки произошли в Гуаякиле и соседнем Ноболе в Эквадоре, погибли не менее десяти человек, в том числе два полицейских. Об этом сообщила национальная полиция в соцсети Х.
«Этим вечером в Ноболе, провинция Гуаяс, два наших товарища были подло убиты вооруженными преступниками», — указано в заявлении.
Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа установил режим чрезвычайной ситуации в стране на 60 дней, меры были приняты после серии бунтов в тюрьмах и побега главарей крупнейших банд. Действия властей вызвали волну беспорядков.
Во вторник, 9 января, Нобоа объявил режим внутреннего вооруженного конфликта, напоминает телеканал «360». Глава государства приказал военным нейтрализовать 22 преступные группировки, в которые входят десятки тысяч человек, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru